Polizei sucht nach Zeugen : Einbruch mit hohem Sachschaden in Friedrichsthal

Friedrichsthal Auf dem RAG-Gelände in Friedrichsthal sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Lager eingebrochen. Der Wert des entwendeten Diebesguts liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es in der Zeit von Montag, dem 13. Juli, bis Mittwoch, dem 15. Juli, auf dem RAG-Gelände in der Ostschachtstraße in Friedrichsthal, gegenüber des Technischen Hilfswerks (THW), zu einem Einbruch in ein Reifenlager.