Fahrer überholt trotz Gegenverkehr : Polizei sucht Verkehrsrowdy in Friedrichsthal

Polizei sucht Verkehrsrowdy in Friedrichsthal

Friedrichsthal Weil er andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Fiat.

Gleich mehrere Straßenverkehrsgefährdungen meldet die Polizei am Dienstag um 16.45 Uhr in der Saarbrücker Straße in Friedrichtsthal. Dort hatte der Fahrer eines weißen Fiat Punto im Abschnitt zwischen der Karlstraße und der Grubenstraße zweimal trotz Gegenverkehrs überholt. Nur durch das umsichtige Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer konnte ein folgenschwerer Unfall vermieden werden, teilt die Polizei mit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.