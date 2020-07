Es passierte am Freitagabend : Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Dillingen

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Dillingen

Es passierte am Freitagabend

Dillingen Es passierte in der Trierer Straße.

Der Unbekannte hatte das Weite gesucht, nachdem sein Wagen beim Ausparken mit dem vor ihm stehenden Auto zusammengestoßen war: Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht in Dillingen.

Die ereignete sich laut Polizeibericht am Freitagabend gegen 22 Uhr in der Trierer Straße in Dillingen. Der bislang unbekannte Fahrer soll etwa 25 bis 35 Jahre alt sein. Er „entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne die nötigen Feststellungen zuzulassen“, teilt die Polizei mit.