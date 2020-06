Kostenpflichtiger Inhalt: Denkmalschutz mit Hindernissen : Friedrichsthaler Bahnhof auf dem Abstellgleis

Die Bausubstanz des Bahnhofsgebäudes in Friedrichsthal ist in einem katastrophalen Zustand. Das wahre Ausmaß der Zerstörung zeigt sich auf der Rückseite des Baus, wo große Löcher im Dach klaffen. Das einst imposante Gebäude verfällt immer mehr. Foto: Iris Maria Maurer

Friedrichsthal Vor Jahren hat die Bahn das Gebäude versteigert, seitdem hat der Bahnhof mehrfach den Besitzer gewechselt. Der Bau ist eine Ruine.

Der Bahnhof von Friedrichsthal war einst eine gute Adresse, doch seit Jahren verfällt das Gebäude zusehends. Daran wird sich wohl auch so schnell nichts ändern. Weder die Deutsche Bahn noch die Stadt Friedrichsthal haben Einfluss darauf, denn das Gebäude ist seit Jahren Privateigentum. Vor vier Jahren wurde es von privat an privat für mehr als 20 000 Euro weiterverkauft, nachdem die Bahn das Gebäude schon 2012 für 2500 Euro versteigert hatte, wie unsere Zeitung im Januar 2019 berichtete. Mittlerweile müsse es schon der dritte private Eigentümer sein, sagt Rolf Schultheis, Bürgermeister von Friedrichsthal.

Im Februar dieses Jahres nahm sich die Untere Bauaufsicht des Themas an, nachdem Mitarbeiter der Behörde bei einem Ortstermin die Sicherheit des Bahnhofsgebäudes bemängelt hatten. In einem Schreiben forderte die UBA den Eigentümer auf, einen Absperrzaun zu errichten, um Gefahr für Leib und Leben der Fahrgäste auszuschließen. Dem sei der Eigentümer auch ordnungsgemäß nachgekommen, wie sich bei einer Kontrolle am 3. März gezeigt habe, teilte ein Sprecher des Regionalverbands Saarbrücken auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Teile des Daches hätten herunterfallen können. „Jetzt kann nichts mehr passieren“, sagte der Sprecher. Der Zugang zu den Gleisen ist nur noch über eine Fußgängerbrücke möglich, seit die Deutsche Bahn dies vor Jahren verfügt hatte. Das Gebäude selbst ist mittlerweile so baufällig, dass der Zutritt verboten ist. Darauf weist klar und deutlich ein Schild hin, das vor der Hauptfront des Bahnhofs aufgestellt ist.

Der Bahnhof verfällt immer mehr. Sieht das Gebäude von vorne noch halbwegs manierlich aus, so schockiert einen der Anblick der Rückseite. Von den Gleisen aus sieht man, wie Teile des Daches rechts und links stark eingedrückt sind. Große Löcher klaffen in dem Dach, das längst in Schieflage geraten ist. Lange scheint das nicht mehr zu halten, dann dürften Teile des Daches einstürzen. Für Bürgermeister Schultheis ist der marode Bahnhof „ein ärgerliches Thema“. Die Stadt wünsche sich vom Eigentümer ein Konzept, wie es mit dem Bahnhof weitergehen könnte. „Uns wäre es sehr recht, wenn wir wüssten, welche Vorstellung der Eigentümer hat. Dann könnten wir als Stadt über Förderprogramme auch behilflich sein, denn es ist in unserem Interesse, das Gebäude aufzuwerten. Bislang gebe es aber kein Konzept und nach Ansicht von Schultheis werde eine Sanierung mit der Zeit immer teurer. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, sind Auflagen zu erfüllen. Hat sich der Investor verspekuliert und übernommen? Schultheis will das nicht ausschließen. Von einem Engagement der Stadt sieht er ab: „Eine Übernahme durch die Stadt ist schwierig bei der angespannten Haushaltslage. So schnell kann man kein Geld in die Hand nehmen, um irgendetwas zu machen. Die Stadt muss ja nachweisen, dass das Steuergeld vernünftig angelegt ist.“ Nach einem weiteren Bericht des Regio Journal stand das Gebäude im April 2019 für rund 50 000 Euro wieder zum Verkauf.

Prinzipiell könne man aus alten Bahnhöfen etwas machen, wenn die Bausubstanz nicht zu schlecht sei, sagt Schultheis. Schließlich sei der Bahnhof in Fridrichsthal einmal „ ein sehr imposantes Gebäude“ gewesen und habe Potenzial. In Zeiten des Bergbaus sei der Bahnhof von zentraler Bedeutung gewesen. Er wurde sehr gut genutzt und sehr gut angenommen, einschließlich der Bahnhofsgaststätte.

„Zutritt verboten“ warnt ein Schild vor dem Bahnhof. Foto: Iris Maria Maurer