Brotsommelier Hans Kassel in seiner Bäckerei in Friedrichsthal. Kunden können dort an drei Tagen pro Woche außergewöhnliche Leckereien kaufen. Foto: Oliver Dietze

Friedrichsthal Bäckermeister Hans Kassel aus Friedrichtsthal ist der erste saarländische Brotsommelier. Konservierungsstoffe und Fertig-Produkte haben in seiner Backstube keinen Platz.

Erst seit 2015 gibt es diese Spezial-Ausbildung am deutschen Brotinstitut e.V., die Kenntnisse über die Kulturgeschichte des Brotes und über Qualitätsfaktoren vermittelt sowie über „Bread-Pairing“: Welche Brotsorte passt zu welchem Getränk oder Speise? Mehrere Dutzend Brotsommeliers haben die Prüfung bereits bestanden, Kassel ist der einzige Saarländer unter ihnen. Seine Abschluss-Projektarbeit 2018 handelte „Von der Veredelung eines Braurückstandes“, von Biertreber. Die Erkenntnisse legten die Basis für drei neu entwickelte Brotsorten, die „Biertreber Früchtekiste“, den „Klosterbruder“ und die „Hopfendolde“. Kassel nahm sie auf in das reduzierte und zugleich revolutionierte Produkt-Sortiment seines Betriebes, den er in dritter Generation führt, allerdings nicht mehr als „Bäckerei Kassel“. Nach seiner Weinheimer Zeit legte Kassel unter dem Namen „Der Brot Hans“ einen Neustart hin. Nun gibt es nicht mehr Dutzende Angestellte, sondern nur noch vier: ihn selbst, seine Frau, einen Gesellen und zwei Aushilfen. Das Motto: „Wir machen nur das, was wir alleine stemmen können“.