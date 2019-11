Bundespolizei sucht Zeugen : Unbekannte Frau klaut 1200 Euro aus Buchhandlung

Saarbrücken Die mutmaßliche Täterin kannte sich vor Ort aus. Trotzdem gibt es ein Foto von ihr von einer Überwachungskamera.

Aus der Buchhandlung im Saarbrücker Hauptbahnhof hat eine unbekannte Frau 1200 Euro in bar gestohlen. Am 5. Juli gegen 17 Uhr drang sie in das Lager der Buchhandlung ein und nahm das Geld aus einem Tresor. Eine Angestellte hatte die Summe dort deponiert, den Safe aber noch nicht abgeschlossen. Als sie den Raum verließ, um die Einnahmen in der Kasse zu verbuchen, nutzte die Unbekannte ihre Chance und griff zu. Anschließend verließ sie den Tatort durch einen ausgeschilderten Fluchtweg.