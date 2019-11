Deutscher Lehrerpreis : Saarländische Lehrer in Berlin ausgezeichnet

Saarbrücken/Berlin Bei der Verleihung des Deutschen Lehrerpreises am Montag in Berlin sind Auszeichnungen auch ins Saarland gegangen: In der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ war Stefan Kloß unter den 16 Preisträgern.

Der Lehrer für Englisch, Ethik und Philosophie war von Schülern der beiden Abschlussjahrgänge des Saarbrücker Gymnasiums am Rotenbühl nominiert worden. Rund 5 400 Schüler und Lehrer waren dem Aufruf des Deutschen Philologenverbandes und der Vodafone Stiftung gefolgt, die den Preis seit zehn Jahren vergeben. Es sollen damit laut Statuten Lehrer für „besonderes pädagogisches Engagement“ geehrt werden.