Beratung für Barrierefreiheit : VdK-Sprechstunde zum barrierefreien Umbau

Saarbrücken Der Sozialverband VdK bietet Saarländern eine Beratung zum barrierefreien Umbau an. Die Sprechstunde mit dem Architekten Manfred Reuber findet immer mittwochs von 9 Uhr bis 12.30 Uhr in der Dudweilerstraße 24 (Haus Zentral) in Saarbrücken statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red