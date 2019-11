Für Gleichberechtigung in der katholischen Kirche : KAB Saar fordert Frauenweihe

Saarbrücken/Trier Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Saar ruft die Kirche dazu auf, das Priesteramt für Frauen zu öffnen. Das teilt der Vorsitzende Alfred Staudt mit.

Damit unterstützt die KAB Saar den Beschluss des Diözesanverbandes der KAB-Trier, die sich am Samstag für eine Parität in allen kirchlichen Ämtern ausgesprochen hat. Damit werde der Kirche die Möglichkeit gegeben „sich aus deutlich mehr Charismen zu entwickeln, zu erneuern, ihrem göttlichen Auftrag in der Welt gerechter zu werden und den Menschen näher zu sein“, so die KAB. Durch die Frauenweihe könnten männerdominierte Hierarchien abgebaut und die Vertuschung von sexuellem Missbrauch in der Kirche eingedämmt werden.