Experte informiert : Fachmann beantwortet Fragen zu Covid 19

Saarbrücken Corona stellt unser Leben auf den Kopf und wirft viele Fragen auf. Am 29. April gibt ein Mediziner Antworten beim „KISS Talk!“.

Die Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfe im Saarland (KISS) bietet am Donnerstag, 29. April, ab 15.30 Uhr eine neue Form des Austausches, den „KISS Talk!”. Beim Online-Angebot „COVID 19 – und danach?!“ geht es darum, Erfahrungen, Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten auszutauschen. Gesprächspartner ist Dr. med. Christian Lensch, Ärztlicher Leiter der Covid-19-Nachsorge-Ambulanz am Universitätsklinikum in Homburg. Fragen zu Covid 19 oder Post-Covid-Symptomen bitte bis zum 19. April über die Homepage an die KISS. Auch die Anmeldung ist dort möglich.