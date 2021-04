Skulpturen auf Spielplatz in Altenkessel zerstört : „Mein Freund, der Bär, ist tot“

Skulpturen auf Spielplatz in Altenkessel zerstört

Die zerstörte Bärenskulptur auf dem Spielplatz in Altenkessel Foto: Bürgerinitiative „Unser Altenkessel – sauberer, sicherer, schöner“

Altenkessel Bislang unbekannte Täter haben auf einem Spielplatz in Altenkessel zwei Bärenskulpturen zerstört. Für den Spielplatz ist die Stadt zuständig, für die beiden Bären will sie jedoch keine Verantwortung übernehmen.

Auf dem Spiel- und Bolzplatz „Lumpenberg“ in Altenkessel befinden sich zwei Bärenskultpuren. Ein stehender „Berliner Bär“ mit historischer Bedeutung und ein sitzender Bär, gestiftet von der Waldorfschule im Ort. Beide hat nun innerhalb kürzester Zeit das gleiche Schicksal ereilt. Über das Osterwochenende wurde die sitzende Bärenskulptur bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Eine Spaziergängerin fand die Überreste am Ostermontag vor. Am letzten Freitag traf es dann auch den Berliner Bären. Anstelle der Bärennase klafft nur noch ein großes Loch im Gesicht, das von der stumpfen Gewalteinwirkung zeugt.