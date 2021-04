Wichtige Hinweise für Verkehrsteilnehmer : Baustelle an der A 1 geht weiter

Die Autobahngesellschaft des Bundes weist die Verkehrsteilnehmer, die von und nach Riegelsberg unterwegs sind, auf eine wichtige Baustelle an der A 1 hin (Symbolfoto). Foto: dpa/Martin Schutt

Saarbrücken Nächster Abschnitt bei Erneuerung der Anschluss-Stelle Riegelsberg beginnt.

(red) Die Niederlassung West der bundeseigenen Autobahn GmbH beginnt in Kürze mit dem zweiten Bauabschnitt zur tiefgreifenden Erneuerung der A 1-Anschlussstelle (AS) Riegelsberg (146) Richtung Saarbrücken.

Diese Arbeiten starten am 15. April und sollen voraussichtlich Mitte Mai 2021 enden. Dafür ist dem Bundes-Unternehmen zufolge in dieser Zeit die Sperrung der Zu- und Abfahrt der AS Riegelsberg in Richtung Saarbrücken notwendig.

Der Verkehr auf der A 1 aus Richtung Trier wird auf die Sperrung der Ausfahrt Riegelsberg hingewiesen und bereits an der AS Saarbrücken- Neuhaus (147) auf die B 268 – Saarbrücker Straße zum Kreisverkehr am Ortseingang Riegelsberg umgeleitet. Von dort sind Fahrten in alle Richtungen möglich. Eine Zufahrt auf die A 1 in Richtung Saarbrücken am Ortsausgang Riegelsberg ist ebenfalls möglich.

Die Zufahrt an der AS Riegelsberg auf die A 1 in Richtung Trier steht dem Verkehr ab dem kommenden Samtag, 17. April, wieder zu Verfügung. Auch die zugehörige Abfahrt kann nach Fertigstellung im Laufe der letzten Aprilwoche wieder genutzt werden.

Für weitere Asphaltarbeiten wird ab dem 15. April bis zum 22. April die L 128 in Höhe des Abzweigs L 139 bis zum Ortseingang Holz gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer sollten in diesem Zeitraum die Zufahrt an der AS Riegelsberg in Richtung Trier nutzen und an der AS Holz abfahren.