Treffen in Losheim : Treffen der Selbsthilfegruppe zu Fairness am Arbeitsplatz

Losheim Die Selbsthilfegruppe für mehr Fairness am Arbeitsplatz trifft sich am Mittwoch, 21. Juli, 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Philipp Melanchthon in Losheim in der Rosenstraße 24. Es handelt sich um eine Selbsthilfegruppe für Betroffene von Mobbing, Bossing (Mobbing durch den Vorgesetzten), Staffing (Mobbing des Vorgesetzten), Straining (systematisches Ausschließen eines Mitarbeiters), Über- oder Unterforderung am Arbeitsplatz.

Ebenfalls willkommen sich Angehörige von Betroffenen, die mehr über das Thema erfahren wollen, und Menschen, die sich generell für mehr Fairness am Arbeitsplatz engagieren möchten.

Die Selbsthilfegruppe für mehr Fairness am Arbeitsplatz soll dazu dienen, einen Raum zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch schaffen. Es geht aber auch darum, zu ergründen, welche Maßnahmen im Rahmen der Selbsthilfe gegen unfaires Verhalten, regelwidrige Maßnahmen, Vorgehens- und Verhaltensweisen am Arbeitsplatz möglich sind, und welche Chancen bestehen sich für mehr Fairness am Arbeitsplatz einzusetzen.

Alle Teilnehmer müssen im Besitz eines Negativ-Testes, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder einer gültigen Impf- oder Genesenenbescheinigung sein. Außerdem gelten die gängigen Hygiene- und Abstandsregelungen. Um eine Anmeldung vorab wird gebeten.