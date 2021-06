Die aktuellen Coronazahlen aus dem Saarpfalz-Kreis : Vier neue Coronafälle: Inzidenz sinkt weiter auf 23,2

Homburg/Bexbach/Kirkel Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Saarpfalz-Kreis weiter rückläufig. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag sie am Mittwochmorgen bei 23,2. Zum Vergleich: am Dienstag wurde sie mit 33,1 angegeben, seit gut einer Woche sinkt sie kontinuierlich, am Mittwoch vor einer Woche stand die Inzidenz bei 52,7.

Das Gesundheitsamt meldete am Mittwochnachmittag kreisweit vier Neuinfektionen, zwei waren es in Bexbach, je eine in Homburg und St. Ingbert. Weiter zurückgegangen ist auch die Zahl der akut mit Covid-19 Infizierten, es sind nun insgesamt 65 nach 69 am Dienstag. Am Montag wurden 80 gemeldet, am Sonntag noch 101 Infizierte. Weiter werden zwei Covid-Patienten in einer Klinik behandelt.