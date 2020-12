Brebach : So feiern Protestanten diesmal die Geburt Christi

So feiern Protestanten diesmal die Geburt Christi

Brebach Die evangelische Kirchengemeinde Brebach-Fechingen-Bliesransbach will gerade jetzt ein Fest der Hoffnung feiern. Sie stimmt im Gemeindezentrum Brebach am Samstag, 19. Dezember, um 18 Uhr mit einer Klangreise auf die Weihnachtstage ein.

Eine junge Organistin bereichert den Gottesdienst mit ihrer Musik und erhält dafür ein Honorar. Jeder ist eingeladen, es mit einer Spende in den Hut aufzustocken.

Ihre Heiligabend-Gottesdienste feiert die Gemeinde im Freien: In Brebach tut sie das vor dem Gemeindezentrum, in Fechingen auf dem Feuerwehrplatz und in Bliesransbach auf dem Marktplatz. Es gilt während der Gottesdienste Maskenpflicht, und es sind Mindestabstände einzuhalten. Es darf nur mitfeiern, wer sich anmeldet.