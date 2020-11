Protestanten in St. Ingbert : Gottesdienst findet in der Christuskirche statt

Am Sonntag, 22. November, findet in der St. Ingberter Martin-Luther-Kirche kein Gottesdienst statt. Die Gemeinde ist eingeladen, den Gottesdienst um 10 Uhr in der Christuskirche, Wolfshohlstraße 30, zu besuchen, so Pfarrerin Michelle Scherer in einer Mitteilung.