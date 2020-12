Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona: 134 neue Fälle und ein Toter am Wochenende

Regionalverband (red) 83 neue bestätigte Coronafälle meldete das Gesundheitsamt des Regionalverbandes am Samstag (Stand: 12. Dezember, 16 Uhr). Außerdem teilte die Behörde mit, es habe einen weiteren Toten gegeben.

Am Freitag war eine 89 Jahre alte Frau verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Bis zum Sonntag kamen 51 weitere Coronafälle hinzu. Dadurch sank die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner zwar leicht auf 241,2. Dennoch verharrt dieser sogenannte Inzidenzwert nun schon seit mehr als fünf Tagen jenseits der hohen 200er-Marke. Aktuell sind 1039 Menschen im Regionalverband Saarbrücken mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 522 in Saarbrücken, 168 in Kleinblittersdorf, 144 in Völklingen, und summiert 205 in den sieben weiteren Umland-Kommunen.