Weihnachtsgottesdienste : Anmelden für die Weihnachtsgottesdienste

Neunkirchen Die Termine der Weihnachtsgottesdienste in der Evangelischen Kirchengemeinde Neunkirchen auf einen Blick.

Die Gemeindeleitung bittet daher, sich frühzeitig im Gemeindeamt, Tel. (0 68 21) 2 33 80, zum Besuch der Weihnachtsgottesdienste anzumelden. „Im Extremfall müssten wir sonst Menschen an der Kirchenpforte abweisen, wenn die Höchstzahl an Besuchern erreicht ist - und das kann niemand wollen“, so Hilka. Um möglichst vielen Menschen den Besuch an Heiligabend zu ermöglichen, wurde außerdem in allen drei Kirchen ein zusätzlicher Gottesdienst eingeplant. Genügend Zeit zwischen den Gottesdiensten zum Lüften ist ebenfalls vorgesehen. In der Winterzeit werden in Wellesweiler alle Gottesdienste nicht in der Paul-Gerhardt-Kirche, sondern im benachbarten Gemeindezentrum gefeiert. „Wir tun unser Möglichstes, um auch unter den erschwerten Corona-Bedingungen besinnliche und festliche Weihnachtsgottesdienste mit der Gemeinde feiern zu können“, sagt Hilka.