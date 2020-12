Adventsmarkt des Afrikaprojekts : „Tannenbaum to go“ statt Baobab-Fest

„Tannenbaum to go“ statt Baobab-Fest

Ensheim Adventsmarkt des Afrikaprojekts fällt wegen Corona-Krise aus. Weihnachtsbäume werden aber verkauft.

Seit 2005 lädt das Afrikaprojekt Dr. Hans Schales in der Adventszeit zum Weihnachtsmarkt nach Saarbrücken-Ensheim ein. Der sogenannte „Baobab“-Markt kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aber nicht wie gewohnt mit Essen, Musik und Kunst aus Simbabwe stattfinden. Das gesamte Programm fällt aus.

Komplett abgesagt ist der „Boabab“-Markt jedoch nicht. An diesem Samstag, 5. Dezember, werden unter dem Motto „Tannenbaum to go“ von 9 bis 13 Uhr auf dem Gelände von Repa Druck im Industriegebiet Zum Gerlen in Saarbrücken-Ensheim unter Einhaltung der Corona-Regeln Tannenbäume verkauft. Zudem gibt es Mund-Nasen-Schutz-Masken des Afrikaprojektes sowie den Kalender 2021. Der steht diesmal unter dem Motto „Schulkinder – Abwantwana besikolo“.