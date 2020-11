Dudweiler : Einbrecher scheitert an der Tür eines Geschäfts

Die Polizei bitte um Hinweise zu einem Einbruchsversuch in Dudweiler. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Einbrecher hat in Dudweiler versucht, in ein Geschäft in der Saarbrücker Straße zu gelangen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Täter zwischen Dienstag, 17. November, 19.20 Uhr, und Mittwoch, 18. November, 10.30 Uhr, die Glaseinfassung der Tür des Geschäfts einschlagen.

Als dies misslang, flüchtete er. Der an der Tür entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 1500 Euro beziffert.