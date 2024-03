Er kollidierte mit einem parkenden Fahrzeug Unfall in Dudweiler: 24-Jähriger überschlägt sich mit Auto

Dudweiler · In der Kirchenstraße in Dudweiler ist es am Nachmittag des Dienstag, 12. März, zu einem Unfall gekommen. Das ist bisher bekannt:

13.03.2024 , 18:20 Uhr

4 Bilder Auto überschlägt sich nahe der Kirche – Fahrer hat einen Schutzengel 4 Bilder Foto: SZ