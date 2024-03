Öffentlichkeitsfahndung Bankkarte geklaut und Konto ausgeräumt – Polizei fahndet nach dieser Frau in Dudweiler

Die Tat ereignete sich bereits vor einigen Monaten. So soll es in dem Saarbrücker Stadtteil am Montag, 24. Juli, kurz nach 12.30 Uhr zuerst zu dem Diebstahl gekommen sein. Im Laufe des Tages machte sich die mutmaßliche Täterin dann mit der geklauten Karte an den Geldautomaten zu schaffen.