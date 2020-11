Fahndung bislang erfolglos : 83-Jährige überrascht Einbrecher in Dudweiler

Dudweiler Eine mutige Rentnerin hat einen Einbrecher direkt angesprochen, als der in ihr Haus eindringen wollte. Daraufhin flüchtete er mit seiner Komplizin. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Eine 83jährige Frau aus Dudweiler erschrak heute um 13.20 Uhr heftig, als die Haustür von zwei Einbrechern mit einer Karte (ähnlich einer Scheckkarte) geöffnet worden war. Der Mann und die Frau hatten zuvor an der Haustür im Hofweg geklingelt, was die Hausbesitzerin durch ein Fenster beobachten konnte. Da sie die beiden Personen nicht kannte, machte sie sich nicht bemerkbar. Als der Mann die Tür dann aufstieß und ins Haus wollte, sprach die 83-Jährige ihn sofort an. Er flüchtete mit seiner Komplizin. Die Hausbesitzerin alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die 83-Jährige hat die Täter so beschrieben: Der Mann ist 1,80 Meter groß, 40-50 Jahre alt, er trug eine helle Jacke (fast weiß), einen Bart und volles Haar. Die Frau ist 1,50 Meter groß, 40-50 Jahre alt, sie trug eine schwarze Jacke oder Mantel und hatte ihre schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel. (06897) 933-0.