Neue Show „Bohemia“ : Die Artisten des „Cirque Bouffon“ hoffen auf 2021

Er ist mit dem (Rhön-)Radl da: Julien Silliau in der „Bohemia“-Inszenierung. Foto: Cirque Bouffon

Saarbrücken Die Corona-Zwangspause für den „Cirque Bouffon“ soll im März 2021 enden: Dann hat „Bohemia“ Premiere und kommt im Oktober auch nach Saarbrücken.

Mit neuen Tourplänen und einer neuen Show will der „Cirque Bouffon“ optimistisch ins Jahr 2021 starten. Nachdem die Kompagnie wegen der Corona-Pandemie eine monatelange Zwangspause einlegen musste, soll „Bohemia“ nun am 31. März 2021 in Gelsenkirchen ihre Premiere feiern. Vom 10. September bis zum 17. Oktober ist dann das nächste, ursprünglich bereits für den Herbst 2020 geplante, nächste Saarbrücker Gastspiel vorgesehen: vor dem Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters.