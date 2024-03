Mehr als 30 Verletzte und vier Tote Tragisches Busunglück bei Leipzig – Rehlinger dankt Dudweiler Feuerwehrleuten

Gottfreund, Bender, Montada, Pirrot und Bartsch und ihre 17 Kameraden der Feuerwehr Dudweiler leisten knapp zehn Minuten alles, was sie mit bloßen Händen und ohne professionelle Ausrüstung wie zum Beispiel Rettungsschere können – dann treffen die ersten Kräfte von Polizei und Rettungsdienst ein, berichtet Christian Montada. Nach und nach kommen Feuerwehren aus dem Umkreis an der Unglücksstelle an. Diese arbeiten dann Hand in Hand mit ihren Kollegen aus Dudweiler.