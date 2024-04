Polizei und Feuerwehr im Einsatz Feuer-Alarm bei Globus in Dudweiler – was dort passiert ist

Dudweiler · Feuerwehreinsatz am Freitagvormittag beim Globus-Warenhaus in Saarbrücken-Dudweiler. Was passiert ist, berichtet ein Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage.

12.04.2024 , 11:11 Uhr

Foto: dpa/Sven Hoppe

Brandalarm hat in Dudweiler für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Davon betroffen war das Warenhaus Globus. Das bestätigt auf SZ-Nachfrage ein Sprecher der Polizeidienststelle in Sulzbach (Regionalverband Saarbrücken). Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen aus dem Saarland. Rauchmelder schlägt im Dudweiler Globus Alarm Am Freitagvormittag, 12. April, gegen 10 Uhr hat demzufolge ein Rauchmelder in dem Gebäude angeschlagen. Sofort seien Helfer an die vermeintliche Unglücksstelle gekommen. Doch wenig später war der Einsatz bereits schon wieder beendet. Denn wie sich herausstellte, war ein Fehlalarm ausgelöst worden. Grund dafür seien Arbeiten im Globus-Gebäude gewesen. Die Polizei zur Feueralarm-Ursache Demnach sollen Handwerker durch ihre Tätigkeit den falschen Alarm verantwortet haben. Die Polizei geht davon aus, dass Staub den Alarm ausgelöst hat. Letztlich habe der Markt nicht geräumt werden müssen, da die Ursache rasch ausfindig gemacht worden war. Recht schnell danach sei die Entwarnung gekommen. Eine Gefahr für Kunden habe demnach zu keiner Zeit bestanden. Die Geschäfte gingen ohne Einschränkungen weiter.

(hgn)