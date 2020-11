Kunstkalender der Lebenshilfe : Kalender der Lebenshilfe: Motive, die Geschichten erzählen

Neunkirchen (red) „Abenteuer Leben“ – Diese beiden Worte zieren das Titelblatt des Kunstkalenders 2021, den die Lebenshilfe Kreisvereinigung Neunkirchen wieder mit Unterstützung der Sparkasse Neunkirchen herausgibt.

Wegen der Corona-Pandemie wurde in diesem Jahr auf die gewohnte Vernissage verzichtet und der Kunstkalender in kleinem Kreis in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Neunkirchen am Hammergraben präsentiert. Dort sind auch die Originalbilder des Kunstkalenders noch bis Anfang Januar zu sehen.

Mit ihren farbenfrohen Bildern im Kunstkalender 2021 zeigen die Lebenshilfekünstlerinnen und –künstler, was sie bewegt. Ob das Januar-Bild „Glücksschwein“, mit dem Anna Rosa Kampen allen Menschen Glück wünschen möchte oder das November-Bild „Wir“ von Klaus Mietzsch, auf dem alle Menschen eine Gemeinschaft bilden – jedes der Bilder erzählt eine Geschichte. Die Auswahl der Kalenderbilder zeigt einen Querschnitt durch das künstlerische Wirken der Lebenshilfekünstlerinnen und –künstler, die mit den unterschiedlichsten Techniken arbeiten. Die Werke sind das Ergebnis eines langwierigen Lernprozesses, der schon in den Schulen beginnt und später in den Malgruppen der Galerie Farbtupfer fortgesetzt wird. Auf der Rückseite der Bilder stellen sich die jeweiligen Künstler mit einem kurzen Porträt vor. Wer in dem Kalender seine Termine eintragen möchte, findet auf der Rückseite ein großes Kalendarium. Mit dem veränderten Erscheinungsbild hat die Lebenshilfe Neunkirchen auf Wünsche reagiert, die mehrfach an sie herangetragen wurden.