Feuer hatte Auswirkungen auf Bahnverkehr Wohnhaus in Dudweiler brennt komplett aus – Polizei äußert sich zur Brandursache

Nach einem Wohnhausbrand in Saarbrücken-Dudweiler am Dienstag hat die Polizei neue Details zur Ursache und dem Schaden bekannt gegeben. Der Brand in einem zweieinhalbstöckigen Haus in der Straße Am Güterbahnhof hatte für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt – zeitweise mussten auch die direkt angrenzenden Bahngleise gesperrt werden.