Arbeiten an Landstraße : Strecke nach Dudweiler ist bis 19. Dezember gesperrt

Dudweiler Landstraße wird für 2,5 Millionen Euro saniert. Ab 30. November gibt’s Einschränkungen an Anschluss-Stelle nach St. Ingbert.

Die L 126 ist die Landstraße, die von Sulzbach kommend in Richtung Autobahn 6/St. Ingbert/Flughafen Ensheim führt. Ab 30. November wird auch die Anschluss-Stelle von der L 250 an die L 126 von den Baumaßnahmen betroffen sein. Dann ist die Fahrt nach St. Ingbert über die Anschluss-Stelle nicht mehr möglich.

Verkehrsteilnehmer, die aus Dudweiler kommend nach St. Ingbert möchten, werden nach LfS-Angaben über die L 251 in Richtung Universität umgeleitet. Am Ortsausgang von Dudweiler geht es auf die L 252, die zur L 126 führt – also Richtung A 6/St. Ingbert/Flughafen Ensheim. Von der L 126 geht die Umleitung an der Anschluss-Stelle der A 6 vorbei bis Höhe Sengscheid. Dort führt die Umleitung über die Ensheimer Straße in die Innenstadt von St. Ingbert.