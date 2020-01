Kurioser Einsatz : Mutter hat Angst um ihren elf Jahre alten Sohn: Polizei und Feuerwehr rücken an

Dudweiler Aus Angst um ihren elf Jahre alten Sohn wählt die Mutter den Notruf. Die Einsatzkräfte rasen zu der Wohnung in Dudweiler. Es stellt sich heraus: Der Elfjährige schläft.

Kurioser Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Dudweiler: Eine Mutter steht am Montag, 6. Januar, gegen 17.30 Uhr vor ihrer Wohnung und klingelt. Ihr elf Jahre alter Sohn öffnet die Tür nicht. Die 57-Jährige wählt den Notruf. Die Feuerwehr Dudweiler erklärt auf Facebook: „Kurz vor unserem wöchentlichen Übungsdienst wurden wir zu einer hilflosen Person in einer Wohnung in Dudweiler-Mitte alarmiert.“ Zwölf Wehrleute rasen mit zwei Einsatzfahrzeugen in die Richard-Wagner-Straße. Vor Ort stellt sich nach Angaben der Polizei-Inspektion Sulzbach heraus: Die 57-Jährige hat sich ausgesperrt. Die Feuerwehr öffnet ihre Wohnungstür. Der Sohn der Frau schläft. Er hat das Klingeln seiner Mutter nicht gehört.