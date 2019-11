Vorweihnachtszeit : Adventsaktion in Dudweiler

Adventsaktion in Dudweiler

Mit Adventsfenstern verschönert die Dudweiler Pfarrei St. Marien die Vorweihnachtszeit. Bis zum Heiligen Abend beginnen die Zusammenkünfte jeweils um 18 Uhr. Und am Freitag, 6. Dezember, ist ab 18 Uhr ein Adventssingen in der Dudogalerie. Außerdem zeigt das Schaufenster der Drogerie Böhm, Saarbrücker Straße 250, die Weihnachtsgeschichte. An jedem Adventswochenende entsteht eine neue Szene. Der Terminplan der Adventsfenster und die Adressen stehen im Internet.