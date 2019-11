Klingonisch : Saarländer bekommt Literaturpreis für Klingonisch-Buch

Dudweiler/Berlin Für seine Übertragung des „Kleinen Prinzen“ in eine außerirdische Kunstsprache wurde Lieven L. Litaer aus Dudweiler jetzt in Berlin ausgezeichnet.

Meist kriegerisch, dafür aber mit Worten ziemlich sparsam: So hat man die sinistren Klingonen noch aus diversen „Star Trek“-Folgen in Erinnerung. Was genau die außerirdischen Kämpfer mit dem dunklen Teint und der arg zerfurchten Stirn aber da stets konsonantenreich zum Besten gaben, wenn sie in den unendlichen Weiten mal auf die Besatzung der „USS Enterprise“ stießen, blieb leider oft vage. Übersetzungsfeinheiten halt.