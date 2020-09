Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Vier neue bestätigte Corona-Fälle

Regionalverband (red) Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat vier neue Coronafälle gemeldet (Stand 9. September, 17 Uhr). Weil am Dienstag kein Kranker die Quarantäne beendete, sind aktuell 27 Menschen im Regionalverband akut mit dem Coronavirus infiziert.

Davon leben 15 in Saarbrücken, je drei in Riegelsberg, Sulzbach und Völklingen, zwei in Püttlingen und einer in Heusweiler. In den anderen vier Kommunen gibt es derzeit keine Erkrankungsfälle.