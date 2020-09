Katastrophenschutz : Am Warntag heulen die Sirenen

Auch die Sirene auf der Arnulfschule in St. Arnual wird am Donnerstagmorgen ab 11 Uhr Uhr Warnsignale von sich geben. Foto: Heiko Lehmann

Auersmacher/Großrosseln Kommunen prüfen am 10. September, ob die Anlagen noch in Ordnung sind. Jedes Signal hat eine besondere Bedeutung.

Vor 50 Jahren musste Rudi Dahlem, der damalige Löschbezirksführer der Freiwilligen Feuerwehr in Auersmacher, für jede Alarmierung in seinen Keller laufen und von dort aus die Sirenen auf der Schule und auf dem Feuerwehrgerätehaus betätigen.

In der Gemeinde Kleinblittersdorf schlugen die Sirenen in allen fünf Ortsteilen zum letzten Mal im Jahr 2018 echt Alarm. Damals war das Jahrhundert-Unwetter an der Oberen Saar. „Die Sirenen haben die Funktion des Bevölkerungsschutzes. Wenn die Sirenen gehen, sollte jeder gewarnt sein. Das kann auch bei Großbränden sein, wenn zum Beispiel Türen und Fenster geschlossen gehalten werden sollen“, erklärt Peter Dausend, der Wehrführer in der Gemeinde Kleinblittersdorf.