Charity-Projekt Saarbrücker will kranken Kindern den Traum vom Fliegen erfüllen

Rund drei Wochen vor der Veranstaltung hat Aurélien Gosse alle Hände voll zu tun. Es geht um logistische Fragen, um Kontakt zu Schulen und die Suche nach Sponsoren. Der gebürtige Franzose, der mit seiner Familie in Saarbrücken lebt, will vielen Kindern, die bisher vielleicht nicht so viel Glück hatten, einen Traum erfüllen: das erste Mal in ein Flugzeug steigen und die Welt von oben sehen. Mit Fliegen kennt sich Gosse selber gut aus. Jahrelang diente er in der französischen Luftwaffe. Seitdem er nicht mehr im aktiven Dienst ist, vermittelt er seine Leidenschaft für die Fliegerei weiter. Im Rahmen des frankreichweiten Projekts „Rêves de gosse“ (deutsch: Kinderträume) engagieren sich ehrenamtliche Piloten, um jedes Jahr in einigen französischen Städten kranken und benachteiligten Kindern oder Jungen und Mädchen mit Behinderung einen Schnupperflug zu ermöglichen. Nun hat Aurélien Gosse dafür gesorgt, dass es zum ersten Mal eine Etappe dieser Tour in Deutschland gibt – und zwar am Samstag, 11. Mai, auf dem Flugplatz in Saarlouis-Düren. Dafür gründete er den Verein „L’avion des sourires“ (deutsch: Das Flugzeug der Lächeln), der die Veranstaltung organisiert.