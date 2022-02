Angst vor Krieg in der Ukraine : Am Mittwochabend ist ein Friedensgebet in der Ludwigskirche

Am Mittwochabend ist ein Friedensgebet in der Ludwigskirche

In der Saarbrücker Ludwigskirche beten Christen am Abend des 16. Februar für einen friedlichen Ausgang des Ukraine-Konflikts. Foto: Saarbrücken bei Nacht/Thomas Reinhardt

Saarbrücken Die Angst vor einem Krieg auf europäischem Boden vereint am Mittwoch, 16. Februar, Menschen in Alt-Saarbrücken zum Gebet.

(red) Wegen der Lage an der russisch-ukrainischen Grenze laden der Evangelische Kirchenkreis Saar-West und die Kirchengemeinde Alt-Saarbrücken zu einem Friedensgebet in die Ludwigskirche ein. Es beginnt am Mittwoch, 16. Februar, um 19.30 Uhr. Superintendent Christian Weyer und Pfarrer Thomas Bergholz werden mit den Gästen für die Menschen in der Ukraine und die Beteiligten der ab Freitag tagenden Münchner Sicherheitskonferenz beten und Fürbitte für den Frieden halten. Organist Christoph Hauschild musiziert.