Menschenkette in Saarbrücken Protest gegen den Gaza-Krieg und große Teile der deutschen Presse

Schlechter hätte das Wetter am Samstagnachmittag kaum sein können, um sich zu einer Demo zu versammeln. Doch trotz Kälte, Regen- und Graupelschauern waren fast 100 Menschen dem Aufruf der Gruppe „Yallah Shalom!“ (frei übersetzt heißt das in etwa „Jetzt schnell Frieden!“) gefolgt, um eine Menschenkette der Solidarität mit der Bevölkerung in Gaza auf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken zu bilden. Und damit auch gegen die Art und Weise der bundesdeutschen Berichterstattung zu protestieren. „Wir sind eine sehr internationale Gruppe“, erklärte Rana Issazadeh, die Sprecherin von „Yallah Shalom!“ „Und wir haben für diese Aktion gründlich recherchiert zur Berichterstattung über Gaza.“