Handball HF Köllertal erwarten HSG TVA/ATSV Saarbrücken

Riegelsberg · Die einen stehen unter Druck, die anderen können es locker angehen lassen – das ist die Ausgangslage vor dem Saar-Derby in der Handball-Oberliga an diesem Samstag zwischen den HF Köllertal und der HSG TVA/ATSV Saarbrücken um 20 Uhr in der Riegelsberghalle in Riegelsberg.

22.03.2024 , 18:00 Uhr

Die Mannschaft der HF Köllertal wird nach dem Gang in die Saarlandliga, die künftig Oberliga Saar heißen wird, ein anderes Gesicht haben. Foto: Lukas Huwig

Von Philipp Semmler