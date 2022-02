Die Überzwerge zeigen „All das Schöne“ : Eine lange Liste voller Lebensmut

Jessica Schultheiß in dem Stück "All das Schöne", das jetzt im Theater Überzwerg zu sehen ist. Foto: Stephanie Rolser

Saarbrücken Das Reutliner Festival „Monospektakel“ für Ein-Personen-Stücke vergibt alljährlich einen Preis für das gelungenste Solostück. In diesem Jahr ging der Preis an eine freie Produktion, bei der Stephanie Rolser, künstlerische Leiterin des Saarbrücker Überzwerg-Theaters Regie geführt hatte. Nun ist „All das Schöne“ von Duncan Macmillan als Gastspiel auch bei den Überzwergen zu sehen. Ein Stück, das ganz viel Lebensbejahendes zeigt.

Was soll man tun, wenn die eigene Mutter das Leben nicht mehr liebt, es am liebsten sogar beenden würde? In Duncan Macmillans Stück „All das Schöne“ beginnt ein siebenjähriges Mädchen damit, eine Liste anzulegen, auf der sie alles einträgt, was für sie das Leben lebenswert macht.

Die Liste reicht von Wasserschlachten (Nr. 2) über Spaghetti Bolognese (Nr. 24) und Pinguinbabys (Nr. 575) bis zum beglückenden Wissen Nummer 992: „Wissen, dass man im Wildpark mit dem Schlüsselbund klappern muss, damit die Otter auftauchen“.

Die Liste wird im Lauf der Jahre immer länger und länger, es finden sich auch so schöne Lebensfreuden wie Listen-Nummer 2390 „Menschen, die nicht singen können, denen das aber nicht bewusst oder völlig egal ist“. Mit vielen kleinen und großen schönen Dingen kämpft das Mädchen gegen die Traurigkeit – die ihrer Mutter und auch ihre eigene.

Stephanie Rolser, die künstlerische Leiterin des Saarbrücker Kinder- und Jugendtheaters Überzwerg hat dieses Stück mit der Schauspielerin Jessica Schultheiß als freie Produktion inszeniert. Eigentlich sollte „All das Schöne“ letztes Jahr schon als Gastspiel im Überzwerg-Theater gezeigt werden. Aber dann war das Theater wegen Corona geschlossen. Zur Eröffnung des Spielstark Festivals in Ottweiler war es dann im September zu sehen. Und in der Zwischenzeit gewann die Produktion auch noch den Preis des Festivals „Monospektakel“ in Reutlingen. „Die inhaltlich eher schwere Thematik sei mit anschlussfähiger Leichtigkeit transportiert worden“ erklärte die Jury in ihrer Begründung.

Jetzt kann man das so gelobte Stück endlich auch in Saarbrücken sehen. Am Samstag, 19. Februar, und einen Monat später, am 19. März, jeweils 19.30 Uhr, ist „All das Schöne“ im Theater am Erich-Kästner-Platz 1 auf dem Spielplan. Am 21. und 22. März sind außerdem Schulvorstellungen angesetzt. Das Stück ist für Menschen ab 14 Jahren gedacht.

Bei der Eröffnung des Spielstark-Festivals in Ottweiler: Jessica Schultheiß in „All das Schöne“. Foto: Anja Kernig