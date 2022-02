Ini-Art veranstaltet ein Mini-Festival : Kleines Festival der abenteuerlustigen Musik

Marius Buck und Henk Nuwenhoud alias Henk the tank spielen gemeinsam als Bucktank beim Festival der Ini-Art. Foto: Bucktank

Saarbrücken Lange lag auch die Arbeit der Ini-Art, Initiative für experimentelle Musik, brach. Ein Corona-konform im Freien angesetztes Festival fiel buchstäblich ins Wasser. Jetzt wagt die Initiative einen neuen Ausflug in die Live-Musik.

Die Freundinnen und Freunde der „abenteuerlustigen Musik“, wie sie sich auch selbst gern nennen, waren in den letzen Monaten nicht gerade verwöhnt. Ein schön geplantes Sommer-Festival ihrer Ini-Art – Initiative für experimentelle Musik war buchstäblich ins Wasser gefallen. Und alles andere war wegen Corona sowieso nicht möglich.

Aber jetzt „bäumen wir uns allen Unwägbarkeiten zum Trotz erneut auf, um die Fahne der Livemusik zu schwingen“, heißt es nun in einer Pressemittelung: Am 4. und 5. März veranstaltet die Ini-Art im Theater im Viertel (TiV) am Landwehrplatz ein kleines Festival, oder wie sie schreiben, ein „Festivälchen“ mit dem Schwerpunkt auf Musikerinnen und Musiker aus der regionalen Szene.