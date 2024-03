„Monument of Peace“ bei Sinz „Dieses Denkmal soll uns an den Frieden erinnern.“

Sinz · Das „Monument of Peace“ auf dem Parkplatz bei Sinz erinnert an die Opfer der Kämpfe am Orscholz-Riegel im Winter 1944/45. Nachdem das Denkmal schwer beschädigt worden war, wurde es nun wieder instandgesetzt.

24.03.2024 , 14:08 Uhr

Das „Monument of Peace“ auf der Sinzer Höhe. Die rechts im Bild stehende Gedenktafel mit Sockel wurde um den Jahreswechsel stark beschädigt und umgerissen und nun wieder neu aufgestellt. Foto: Kurt Petry

Von Kurt Petry