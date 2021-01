Mehrfacher Polizeieinsatz : 40-Jähriger randaliert in Hausflur – drei Einsätze

Saarbrücken Ein betrunkener 40-jähriger Mann soll in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken randaliert und versucht haben, in eine Nachbarwohnung einzudringen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, mussten die Beamten insgesamt drei Mal wegen des Mannes ausrücken. Nachbarn hatten demnach am Samstagabend zweimal die Polizei verständigt, weil der 40-Jährige im Hausflur herumgeschrien hätte. Beamte hätten den Mann zunächst zur Ruhe ermahnt.