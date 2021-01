Aktuelle Zahlen : 139 neue Corona-Fälle im Saarland

Saarbrücken Die Zahl der Corona-Infektionen ist im Saarland auf 20.620 bestätigte Fälle angestiegen. Das sind 139 Fälle mehr als am Vortag.

Das hat das Gesundheitsministerium am Samstagabend mitgeteilt. 475 Menschen sind in der Region an oder mit dem Coronavirus verstorben. Landesweit gelten nun 18.334 Personen nach einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 als geheilt. Somit gibt es 1.811 aktuell Infizierte.