Zuschuss für Saarbrücker Flughafen : Bund will nur größeren Flughäfen direkt helfen

Berlin/Saarbrücken Während ein Teil der vorgesehenen 200 Millionen Euro Hilfen auch Saarbrücken zugute kommen wird, geht Hahn leer aus.

Bei den Corona-Hilfen für die deutschen Flughäfen will sich der Bund auf die 15 größeren Airports konzentrieren – darunter auch der Flughafen Saarbrücken in Ensheim. Die fast gleich große Zahl kleinerer Regionalflughäfen soll hingegen nicht direkt gestützt werden, sondern nur von Flugsicherungsgebühren entlastet werden. Das geht aus einem Kompromisspapier hervor, auf das sich Fachministerien und Regierungsfraktionen nach dpa-Informationen am Donnerstag in Berlin geeinigt haben. Ohne direkte Bundesförderung muss unter anderem der Flughafen Hahn auskommen.