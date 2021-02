Kostenpflichtiger Inhalt: Halbleiter-Krise : Ford Saarlouis startet nach den Ferien mit viel Kurzarbeit

Nach den Schulferien werden zwar in Saarlouis wieder Autos gebaut, aber nicht so viele wie ursprünglich geplant. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Der Autobauer nimmt die Fertigung nach mehreren Wochen Stillstand am 23. Februar wieder auf. Doch laufen die Bänder nicht an fünf Tagen in der Woche. Das hat nicht nur mit der Halbleiter-Krise zu tun.