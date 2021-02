Wirtschaft und Lafontaine : Massive Kritik an Lockdown im Saarland

Saarbrücken Die IHK läuft Sturm. Lafontaine will Astimmung über schnellere Lockerung im Landtag.

Das Saarland will entsprechend den Absprachen von Bund und Ländern den Corona-Lockdown bis 7. März verlängern. Eine Ausnahme wird ab 1. März für Friseure gemacht. Formal soll dies der Ministerrat am kommenden Dienstag beschließen, wie die SZ erfuhr.

Oppositionsführer Lafontaine kündigte eine Initiative im Landtag an, die Öffnung vorzuziehen. Seine Fraktion werde dafür einen Antrag zur namentlichen Abstimmung stellen, Handel und kulturelle Einrichtungen ab 22. Februar wieder öffnen zu lassen. Das gleiche soll für die Gastronomie und körpernahe Dienstleistungen gelten, wobei hier negative Corona-Tests für Kunden verlangt werden sollen, die der Staat bezahlt. Lafontaine kritisierte mit Blick auf das Vorgehen in Frankreich und Luxemburg das Festhalten an der Sieben-Tage-Inzidenz als alleinigem Kriterium für die Öffnung in Deutschland. Seine Fraktionskollegin Barbara Spaniol forderte, die Kulturhoheit des Landes zu nutzen, um die Museen früher zu öffnen.