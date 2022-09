Was die Ampelkoalition in der Nacht ausgehandelt hat : Wohngeld, Zuschüsse für Rentner und Studenten – das Entlastungspaket der Ampel-Regierung

Berlin Die Koalition hat in der Nacht stundenlang über weitere finanzielle Entlastungen für die Menschen in Deutschland verhandelt und schließlich eine Einigung erzielt. Die Ergebnisse in einem ersten Überblick:

Weiterleiten Drucken Von Laura Weidig und dpa

Die Ampel-Partner SPD, Grüne und FDP haben am Vormittag in einer Pressekonferenz gemeinsam über das vereinbarte dritte Entlastungspaket informiert. Mit den Worten „You'll never walk alone“ kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an, niemanden in „dieser schwierigen Zeit“ alleinlassen zu wollen.

Wie die Bürger letztendlich entlastet werden sollen, darüber wurde in den vergangenen Tagen eifrig diskutiert. Im Gespräch waren unter anderem gezielte Hilfen für Rentner und Studierende, Steuersenkungen und eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Nahverkehrsticket. Die Beratungen in der Regierungszentrale hatten am Samstagmittag begonnen und sich dann bis in den Morgen hingezogen. Die konkreten Maßnahmen zur Entlastung der Bürger, auf die sich die Ampel-Koalition geeinigt hat, im Überblick:

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 2.v.l.) informiert gemeinsam mit Omid Nouripour (l), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Saskia Esken (r), Bundesvorsitzende der SPD, sowie Christian Lindner, FDP-Bundesvorsitzender und Bundesminister der Finanzen, über das dritte Entlastungspaket der Regierung. Foto: dpa/Michael Kappeler

Entlastungspaket sieht Strompreisbremse für Privathaushalte vor

Für den Basisverbrauch von Privathaushalten soll eine Strompreisbremse kommen. „Den Privathaushalten kann so eine gewisse Menge Strom zu einem vergünstigten Preis gutgeschrieben werden (Basisverbrauch). Die Haushalte werden so finanziell spürbar entlastet und gleichzeitig bleibt ein Anreiz zum Energiesparen erhalten“, so die Koalition. Für einen zusätzlichen Verbrauch darüber hinaus wäre der Preis nicht begrenzt.

Finanziert werden soll die Strompreisbremse durch Gewinnabschöpfung bei den Energiefirmen. Man werde diese nun „Zufallsgewinne“ genannten Profite entweder auf europäischer Ebene oder aber auf nationaler Ebene abschöpfen, sagte Scholz - „zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger.“ Im Beschlusspapier steht dazu: „Zudem werden auf europäischer Ebene Möglichkeiten der Abschöpfung von Zufallsgewinnen von Energieunternehmen diskutiert, die in der aktuellen Marktlage aufgrund des europäischen Strommarktdesigns deutlich über die üblichen Renditen hinausgehen. Dazu gehören insbesondere Erlös- bzw. Preisobergrenzen für besonders profitable Stromerzeuger.“

Wohngeldreform kommt

Der Kreis der Anspruchsberechtigten wird von derzeit 640 000 auf zwei Millionen Menschen ausgeweitet. Wohngeldberechtigte sollen zudem einen Heizkostenzuschuss von 415 Euro erhalten.

Rentner profitieren von Einmalzahlung und Wegfall der Besteuerung

Die Energiepauschale von 300 Euro wird nun auch auf Rentner ausgeweitet. Die Einmalzahlung ist für den 1. Dezember diesen Jahres geplant. Außerdem soll die Besteuerung von Rentenbeiträgen 2023 wegfallen und Bürgerinnen und Bürgern so eine Entlastung von fünf Milliarden Euro bringen.

Einmalzahlung für Studierende und Auszubildende

Auch Studentinnen und Studenten sollen im Rahmen des dritten Entlastungspakets durch eine Einmalzahlung profitieren: Sie erhalten 200 Euro.

Hartz IV wird zum Bürgergeld

Hartz IV wird zum 1. Januar 2023 in ein Bürgergeld umgewandelt und durch eine zeitnähere Berücksichtigung der Inflation auf einen Regelsatz von etwa 500 Euro erhöht. Heute erhalten Alleinstehende in der Grundsicherung 449 Euro pro Monat. Scholz kündigte zudem einen „Paradigmenwechsel“ an – indem die Anpassung bestimmter Sozialleistungen künftig an der tatsächlichen oder erwarteten Inflationsrate ausgerichtet werden solle.

Mehr Kindergeld

Die Ampelkoalition will Familien spürbar entlasten. So soll das Kindergeld deutlich steigen und zum 1. Januar für das erste und zweite Kind um je 18 Euro angehoben werden.

Nachfolge für das Neun-Euro-Ticket

Der Bund stellt 1,5 Milliarden Euro für Neun-Euro-Ticket-Nachfolge zur Verfügung. Die Ampel-Koalition will ein neues bundesweit gültiges Nahverkehrsticket schaffen. Ziel sei eine Preisspanne zwischen 49 und 69 Euro im Monat. Die Länder müssen der Finanzierung noch zustimmen.

Mehrausgaben für den Bundeshaushalt durch Entlastungspakete

Zusammen mit den vorangegangenen Entlastungspaketen kommen auf den Bundeshaushalt Mehrbelastungen von rund 96 Milliarden Euro zu. Die Schuldenbremse indes soll nach bisherigen Informationen nicht ausgesetzt werden.

Bisher wurde bereits der Strompreiszuschlag zur Förderung erneuerbarer Energien (EEG-Umlage) abgeschafft, es gibt eine Energiepauschale von 300 Euro für alle Beschäftigten und eine Einmalzahlung von 100 bis 200 Euro für alle Arbeitslosen, das Kindergeld wurde einmalig um 100 Euro pro Kind aufgestockt, drei Monate lang bis August wurde der Spritpreis gestützt, und es gab für die Monate Juni, Juli und August das 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr.