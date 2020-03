Spritzlacksimulater für die saarländischen Maler und Lackierer : „An der Sp(r)itze der Bewegung“

Saarbrücken Mit dem neuen Spritzlack-Simulator können Maler und Lackierer in Saarbrücken den richtigen Anstrich virtuell üben.

Die Auszubildende Laura Horras hält die Farbspritzpistole fest in der rechten Hand. Ruhig und gleichmäßig trägt sie den Lack von links nach rechts, in der nächsten Reihe von rechts nach links auf dem Werkstück vor ihr auf. Schutzanzug, Handschuhe und Maske braucht sie dafür allerdings nicht. Denn aus der Pistole kommt gar keine echte Farbe. Der Spritzlack-Simulator „Virtual Paint“ gehört neuerdings zur Ausstattung des Ausbildungszentrums der Maler- und Lackiererinnung des Saarlandes auf den Saarterrassen in Saarbrücken. Damit können die Azubis reale Spritzlackierungen simulieren. An einem Bildschirm kann Ausbildungsmeister Thomas Färber in 2D verfolgen, was die Auszubildende mithilfe der Virtual-Reality-Brille, die sie trägt, dreidimensional vor sich sieht. Im „feuchten“ Lack spiegelt sich die Pistole. Gitterboden, Abzug, sogar ein Papier zum Testen sind im virtuellen Raum zu sehen, ähnlich der echten Lackierkabine ein paar Räume weiter. „Sogar die Wände sind schmutzig“, sagt Färber mit einem Schmunzeln. „Ersetzen kann der Simulator die Kabine nicht. Da müssen sie schon noch rein“, sagt Färber. Aber sie könnten ihre ersten Lackierversuche starten. So werde die Umwelt nicht belastet, es spare teure Werkstücke und Lack, und sie können so viel üben, wie sie wollen. Auch gibt es keine Nebengeräusche, „dadurch kann man besser erklären“, sagt Färber. Seit 13 Jahren ist er Ausbildungsmeister.