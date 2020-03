450-Euro-Grenze in der Kritik : Minijobs sorgen im Saarland für großen Ärger

450-Euro-Grenze in der Kritik

Saarbrücken Vertreter von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften fordern Änderungen an den bisherigen Regelungen zu 450-Euro-Jobs.

Rund 7,5 Millionen Minijobber, davon rund drei Millionen im Nebenerwerb, gibt es in Deutschland. Sie arbeiten im Handwerk, dem Einzelhandel, im Gastgewerbe und anderen Branchen. Bei vielen dieser Minijobs ergibt sich ein Problem: Wegen der starren Verdienstobergrenze bei den 450-Euro-Minijobs wirkt jede Tarifsteigerung als unfreiwillige Arbeitszeitverkürzung. Steigen die Löhne, muss die Arbeitszeit reduziert werden, um nicht mehr als 450 Euro zu verdienen. Arbeitgeber müssen bei Tarifsteigerungen die Arbeitsverträge anpassen, was bürokratischen Aufwand bedeutet und zu Lasten betrieblicher Flexibilität gehen kann. Deshalb wird von vielen Seiten gefordert, die starre Vergütungsgrenze anzuheben oder ganz abzuschaffen.

Keine Minijobber? Für das Gastgewerbe undenkbar. „In der Verkehrs-, Freizeit- oder Eventgastronomie muss sehr flexibel auf Stoßzeiten reagiert werden. Für solche Nachfragespitzen sind die Minijobber unerlässlich“, sagt Frank Hohrath, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Saarland. Der Verband fordert deshalb, die Minijob-Verdienstgrenze an die Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns zu koppeln.

Wird dieser Betrag nicht überschritten, bleibt die Tätigkeit für den Arbeitnehmer in der Regel sozialversicherungsfrei. Er kann sich zudem von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen und zahlt dann auch keinen Eigenanteil von derzeit 3,6 Prozent. Wird der Grenzbetrag aber überschritten, wird das Arbeitsverhältnis sozialversicherungs- und steuerpflichtig.

Man unterscheidet zwei Arten von Minijobs, nämlich 450-Euro- und sogenannte kurzfristige Minijobs. Bei den 450-Euro-Minijobs stellt sich das Problem der Arbeitszeitverkürzung. Ein 450-Euro-Minijob kann auf unbegrenzte Zeit ausgeübt werden, wobei der Verdienst im Durchschnitt nicht mehr als 450 Euro betragen darf. Bei ganzjähriger durchgehender Beschäftigung können Minijobber also maximal 5400 Euro verdienen.

Die Grünen fordern auf Bundesebene, 450-Euro-Minijobs zu sozial­versicherungspflichtigen Beschäftigungen zu machen. Gleichzeitig müsse der Mindestlohn von derzeit 9,35 Euro auf zwölf Euro angehoben werden, Ausnahmeregelungen gestrichen und die Einhaltung des Mindestlohns besser kontrolliert werden, so die Forderung.

Grünen-Landeschef Markus Tressel präzisiert, dass über die zukünftige Ausgestaltung von Minijobs vor allem dort gesprochen werden müsse, „wo sie eine nachteilige Wirkung auf die Beschäftigten haben, etwa dann, wenn vor allem Frauen durch langjährige und ausschließliche Beschäftigung in Minijobs in der Altersarmutsfalle hängen“. Der Bundestagsabgeordnete sagt aber auch, dass es – etwa für Rentner, Studierende oder Schüler – weiterhin die Möglichkeit geben solle, in einer Art Minijob zu arbeiten.