Großstadtvergleich : Wohnungspreise in Saarbrücken stark gestiegen

Saarbrücken ) Der Kaufpreis für Wohnungen in Saarbrücken ist in den vergangenen zehn Jahren im Mittel um 64 Prozent gestiegen. Das berichtete am Dienstag das Online-Portal Immowelt auf der Basis von Angeboten in 80 deutschen Großstädten.



